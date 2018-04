Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Zukunftstag bei der Polizei

Osnabrück: Zukunftstag bei der Polizei

Osnabrück - Etwa 45 Mädchen und Jungen haben am Donnerstag ihren Zukunftstag bei der Polizei am Kollegienwall verbracht. In Gruppen aufgeteilt wurde den Teilnehmern ein vielfältiges Rahmenprogramm geboten, das viele Facetten des Polizeiberufes zeigte und sicherlich viele Eindrücke bei den Jugendlichen hinterließ. So wurde die Polizeiwache inklusive Zellentrakt besichtigt, eine Sitzprobe im Streifenwagen gemacht und die Raumschießanlage, in der die Polizistinnen und Polizisten ihr Training mit den Waffen absolvieren, gezeigt. In den Räumen der Kriminaltechnik wurde den Schülerinnen und Schülern erklärt, was es mit der Spurensuche an Tatorten auf sich hat und welche Bedeutung z.B. Fingerabdrücke als Beweis in einem Verfahren haben. Ein insbesondere für junge Leute ganz wichtiges Thema wurde in einem Vortrag behandelt: Ein Beamter des zuständigen Fachkommissariates berichtete über Gefahren im Umgang mit dem Internet und sozialen Medien. Nach der Mittagspause ging es dann weiter im Programm mit Kollegen der Bereitschaftspolizei, die über ihren Dienst in der Einsatzhundertschaft erzählten und ihre Ausrüstung vorstellten. Großes Interesse hatten die Mädchen und Jungen auch an der Vorführung der Diensthundeführer. Diese erklärten die unterschiedlichen Ausbildungen und Verwendungsgebiete der Tiere und führten praktische Beispiele vor. Der Rauschgiftspürhund brauchte nicht lange, um zuvor versteckte Drogen zu erschnüffeln, ein anderer "Kollege mit Fell" führte eindrucksvoll vor, dass er einen Angriff auf sein Herrchen nicht duldet und sich im Notfall zu wehren weiß. Die Stunden bei der Polizei gingen schnell vorüber und dürften für die etwa 13 bis 15 Jahre alten Schülerinnen und Schüler alles andere als langweilig gewesen sein. Zum Schluss erhielten alle noch einen Kurzausblick und Informationen über die Ausbildung bei der Polizei sowie über die Möglichkeit eines Schulpraktikums. Mit Aushändigung einer Teilnehmerurkunde ging ein interessanter Tag bei der Osnabrücker Polizei zu Ende.

