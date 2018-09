Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück: Zwei Audi in Hellern ...

Osnabrück: Zwei Audi in Hellern aufgebrochen

Osnabrück - In der Nacht zu Freitag sind Unbekannte in zwei geparkte Audi eingebrochen und haben hochwertiges Interieur gestohlen. Dabei verschaffte sich die Täter im Immenweg gewaltsam Zugang in einen grauen Audi A4 und auf die gleiche Weise in der Straße An der Wihokirche in einen grauen Audi Q5. Aus dem Innenraum beider Autos wurden dann fachmännisch die Multimediaeinheiten und die Lenkräder ausgebaut. Wem verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen sind, meldet sich bitte bei der Polizei Osnabrück unter der Rufnummer 0541-3273203.

