Polizeiinspektion Osnabrück / Osnabrück - Zwei Verletzte nach Unfall

Osnabrück - Zwei Verletzte nach Unfall

Osnabrück - Bei einem Unfall in der Sedanstraße wurden am Mittwochmorgen eine 37-jährige Radfahrerin und ein 25 Jahre alter Autofahrer leicht verletzt. Ein vier Jahre altes Mädchen, das sich auf dem Fahrrad in einem Kindersitz befand, blieb unverletzt. Der BMW-Fahrer war gegen 08.59 Uhr auf der Sedanstraße in Richtung stadteinwärts unterwegs. In Höhe der Barbarastraße wollte er nach links in diese abbiegen. Vermutlich aufgrund der tief stehenden Sonne übersah er dabei die ihm entgegenkommende Radfahrerin und erfasste sie. Der 25-Jährige und die Radfahrerin erlitten leichte Verletzungen. Ein Rettungswagen brachte die 37-Jährige und ihre Tochter vorsorglich in ein Krankenhaus.

