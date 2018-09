Polizeiinspektion Osnabrück / Ostercappeln: Autofahrer wurde ...

Ostercappeln: Autofahrer wurde schwer verletzt

Ostercappeln - Ein Autofahrer musste am Freitagmorgen auf der Hunteburger Straße einem Hindernis ausweichen, verunfallte dabei und zog sich schwere Verletzungen zu. Der 31-jährige Hunteburger war gegen 05.40 Uhr mit seinem Ford in Richtung Venne unterwegs, als er kurz hinter der Einmündung zur Schulstraße (etwa Höhe des Windparks) einem auf der Fahrbahn liegenden Autoreifen ausweichen musste. Der Mann verlor dabei die Kontrolle über seinen Wagen, kam nach rechts von der Straße ab, touchierte erst einen Leitpfosten und prallte dann gegen einen Baum. Ein Rettungswagen brachte den Fahrer in ein Krankenhaus. Unter welchen Umständen der Reifen auf die Fahrbahn gelangte, ist noch ungeklärt und wird nun Bestandteil der polizeilichen Ermittlungen sein.

