Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück - Autoaufbrecher in ...

Quakenbrück - Autoaufbrecher in Quakenbrück unterwegs

Osnabrück - In der Zeit von Mittwoch 21.30 Uhr auf Donnerstag 05.30 Uhr machten sich Unbekannte in der Straße "An der Mühle" an einem Audi A5 zu schaffen. Sie warfen eine Seitenscheibe des Autos ein, durchsuchten den Innenraum und entwendeten eine Geldbörse. Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können oder verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Bersenbrück unter der Rufnummer 05439-9690 in Verbindung zu setzen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Pressestelle Kira Sell Telefon: 0541/327-2074 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de