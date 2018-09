Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück: Diebstahl auf Baustelle

Quakenbrück: Diebstahl auf Baustelle

Quakenbrück - Unbekannte sind am Wochenende über einen Zaun auf das Gelände einer Baustelle an der Straße Am Fliegerhorst geklettert, haben dort einen Baucontainer aufgebrochen und diverse Werkzeuge der Handwerker mitgenommen. Wer Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen geben kann, die im Zusammenhang mit der Tat stehen könnten, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Frank Oevermann Telefon: 0541/327-2071 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de