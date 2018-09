Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück - Diebstahl aus Pkw

Quakenbrück - Diebstahl aus Pkw

Quakenbrück - Unbekannte Täter machten sich am Samstag an einem blauen Ford Focus zu schaffen, der zwischen 08 und 18.30 Uhr auf dem Parkplatz einer Kindertagesstätte an der Alenconer Straße stand. Aus dem Auto stahlen die Diebe einen Rucksack, Bargeld, ein Navigationsgerät der Marke TomTom und einen Bluetooth-Lautsprecher. Hinweise zu der Tat erbittet die Polizei in Quakenbrück, Telefon 05431/90330.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de