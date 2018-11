Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück - Einbruch im Ortsteil ...

Quakenbrück - Einbruch im Ortsteil Hakenkamp

Quakenbrück - In der Wohldstraße brachen Unbekannte am Mittwoch in ein Zweifamilienhaus ein. Die Einbrecher beschädigten zwischen 06.50 und 19.35 Uhr ein Fenster im Erdgeschoss und verschafften sich dadurch Zutritt zum Inneren des Hauses. In der Erdgeschosswohnung durchwühlten sie das Schlafzimmermobiliar, entwendeten zwei Porzellan-Spardosen und zerstörten eine weitere. Anschließend begaben sich die Täter ins Obergeschoss, scheiterten jedoch bei dem Versuch die dortige Wohnungstür aufzuhebeln und flüchteten. Die Polizei in Bersenbrück bittet Zeugen, die verdächtige Personen beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise werden unter der Rufnummer 05439/9690 entgegengenommen.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Mareike Edeler Telefon: 0541/327-2073 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de