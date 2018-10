Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück - Tödlich verletzt ...

Quakenbrück - Tödlich verletzt nach Unfall auf der Artlandstraße

Quakenbrück - Ein 48-jähriger Mann, der mit seinem Roller am Dienstagabend gegen 20.30 Uhr auf der Artlandstraße in Richtung Mimmelager Straße unterwegs war, fuhr aus unbekannter Ursache auf einen geparkten Pkw auf und verletzte sich bei dem Unfall so schwer, dass er im Krankenhaus an seinen Verletzungen starb.

