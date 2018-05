Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück - Unbekannte brechen ...

Quakenbrück - Unbekannte brechen VW Touareg auf

Quakenbrück - In der Nacht von Montag (18.00 Uhr) auf Dienstag (09.30 Uhr) ereignete sich in der Alenconer Straße ein Pkw-Aufbruch. Unbekannte Täter warfen die Fensterscheibe eines am Fahrbahnrand abgestellten VW Touaregs mit einem Stein ein. Sie entwendeten zwei hochwertige Sonnenbrillen aus dem Fahrzeuginneren und flüchteten anschließend unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Bersenbrück unter der Rufnummer 05439-9690 zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Osnabrück newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/104236 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_104236.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück Pressestelle Kira Sell Telefon: 0541/327-2074 E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de http://www.pi-os.polizei-nds.de