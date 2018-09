Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück: Unbekannte schlugen ...

Quakenbrück: Unbekannte schlugen auf jungen Mann ein

Quakenbrück - Ein 23 Jahre alter Mann aus Essen (Oldenburg) ist am frühen Sonntagmorgen in der Goldstraße Opfer einer Körperverletzung geworden. Der Fußgänger befand sich an der Einmündung zur Lange Straße, als drei Unbekannte plötzlich an den jungen Mann herantraten, auf diesen einschlugen und schließlich noch auf das am Boden liegende Opfer eintraten. Noch eher ein in der unmittelbaren Nähe befindlicher Freund dem Leichtverletzten zur Hilfe eilen konnte, entfernten sich die Schläger in unbekannte Richtung. Zwei der Täter waren um die 190cm groß und blond. Der dritte Täter war mit etwa 170cm deutlich kleiner, vom Typ her dunkler als seine Mittäter und trug zum Tatzeitpunkt einen Verband an der rechten Hand. Wer Hinweise in der Sache geben kann, meldet sich bitte bei der Polizei in Quakenbrück. Telefon: 05431-90330.

