Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück - Unbekannter ...

Quakenbrück - Unbekannter beschädigt geparkte Autos und flüchtet

Quakenbrück - Ein etwa 30 Jahre alter Radfahrer beschädigte Samstagmittag am Markt zwei geparkte Pkw und flüchtete anschließend mit einem silberfarbenen Damenrad. Der dunkelhäutige und ca. 1,80 m große Unbekannte befuhr gegen 13 Uhr die Lange Straße in Richtung Marktplatz. Am Markt geriet er aus ungeklärter Ursache ins Straucheln, prallte gegen einen VW Golf und beschädigte beim Sturz mit dem Lenker seines Fahrrades einen Skoda. Anschließend setzte er seinen Weg in Richtung einer Schule fort, ohne sich um den verursachten Schaden von ca. 4000 Euro zu kümmern. Der Radfahrer war mit einer hellen Jeans und einer hellbraunen Lederjacke bekleidet. Er trug eine Schirmmütze und weiße Turnschuhe. Hinweise zu der Unfallflucht nimmt die Polizei in Quakenbrück unter der Rufnummer 05431/90330 entgegen.

