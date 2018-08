Polizeiinspektion Osnabrück / Quakenbrück: Unfallflucht auf ...

Quakenbrück: Unfallflucht auf Sparkassen-Parkplatz

Quakenbrück - Am Montagvormittag kam es auf dem Parkplatz der Sparkasse in der Lange Straße zu einer Unfallflucht. Eine dort abgestellte, silberfarbene Mercedes A-Klasse wurde zwischen 11 Uhr und 11.30 Uhr vermutlich von einem rangierenden Pkw seitlich gestreift und dadurch beschädigt. Der Verursacher fuhr danach einfach weg und kümmerte sich nicht um die Schadensregulierung. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Quakenbrück zu melden. Telefon: 05431-90330.

