Polizeiinspektion Osnabrück / Rieste - Diebstahl

Rieste - Diebstahl

Rieste - Zwischen Dienstagabend und Mittwochabend entwendeten unbekannte Täter aus einem Gartenhaus in Rieste, Wulfetannen, Werkzeuge. Die Diebe hatten die Scheibe an dem Gartenhaus eingeschlagen und verschafften sich so Zutritt. Hinweise zu der Tat bitte an die Polizei in Bersenbrück, 05439 9690.

