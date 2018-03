Polizeiinspektion Osnabrück / Schwagstorf: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Schwagstorf: Einbruch in Kfz-Werkstatt

Fürstenau - Eine Kfz-Werkstatt am Ankumer Weg erhielt in der Nacht zu Samstag ungebetenen Besuch. Unbekannnte öffneten zwischen 1 Uhr und 08.30 Uhr gewaltsam ein Fenster und stiegen in die Räumlichkeiten ein. Dort durchsuchten sie das Büro und stellten in der Werkstatt diverse Elektrowerkzeuge für den Abtransport bereit. Da sie die Gegenstände aber letztendlich nicht mitnahmen, ist zu vermuten, dass sie bei der Tat gestört wurden und deshalb ohne Beute geflüchtet sind. Hinweise bitte an die Polizei in Fürstenau. Telefon: 05901-95950.

