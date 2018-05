Polizeiinspektion Osnabrück / Wallenhorst - Betrunkener ...

Wallenhorst - Betrunkener Autofahrer verunfallt auf der B68

Wallenhorst - Am späten Montagabend kam es auf der B68 zu einem Verkehrsunfall. Gegen 22.05 Uhr befuhr der alleinbeteiligte 57-jährige Mann mit seinem Daimler die B68 in Richtung Osnabrück. In Höhe der Abfahrt Wallenhorst/Rulle kam er nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Fahrbahnteiler und schleuderte anschließend nach links in die Mittelschutzplanke. Es entstand hoher Sachschaden. Der Autofahrer wurde durch den Unfall glücklicherweise nicht verletzt. Bei der Unfallaufnahme stellten die Polizeibeamten fest, dass der Daimler-Fahrer unter Einfluss von Alkohol gefahren war. Ihm wurde eine Blutprobe entnommen. Sein Führerschein wurde sichergestellt. Für die Dauer der Unfallaufnahme war die B68 - Richtungsfahrbahn Osnabrück gesperrt.

