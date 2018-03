Polizeiinspektion Osnabrück / Wallenhorst - Einbruch in Bäckerei

Wallenhorst - Einbruch in Bäckerei

Wallenhorst - In der Nacht zu Freitag drangen unbekannte Täter am Lechtinger Kirchweg in eine Bäckereifiliale eines Einkaufszentrums ein und entwendeten Bargeld. Die Einbrecher hebelten eine Tür auf, durchsuchten Lagerräume und Schränke und nahmen Bargeld mit. Hinweise zu dem Einbruch bitte an die Polizei in Bramsche, 05461 915300.

