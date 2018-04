Polizeiinspektion Osnabrück / Wallenhorst - Streitigkeiten ...

Wallenhorst - Streitigkeiten zwischen Mann und Frau

Wallenhorst - Am Dienstagmittag kam es gegen 13.10 Uhr in Wallenhorst zwischen einem Mann und einer Frau zu Streitigkeiten. Beide waren in einem Ford Fusion in der Straße "Am Josefplatz" unterwegs. Die Frau berichtete von einem unbekannten Radfahrer, der ihr in der Situation geholfen habe. Der Radfahrer und weitere Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Polizei in Wallenhorst unter der Rufnummer 05407-81790 zu melden.

