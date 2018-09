Polizeiinspektion Osnabrück / Wallenhorst - Unfallflucht mit ...

Wallenhorst - Unfallflucht mit leicht verletztem Motorradfahrer

Wallenhorst - Ein 16-Jähriger wurde am Montagnachmittag gegen 15 Uhr bei einem Unfall auf dem Stadtweg leicht verletzt. Der Unfallverursacher - ein Autofahrer- setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verletzten jungen Mann zu kümmern. Der 16-Jährige befuhr in Rulle den Stadtweg in Richtung L 109. In Höhe Hausnummer 60 kam ihm auf seiner Fahrspur ein Pkw entgegen, der an einem geparkten dunklen Auto vorbeifuhr. Der Motorradfahrer musste ausweichen, stürzte und verletzte sich. Auch sein Fahrzeug wurde erheblich beschädigt. Der Autofahrer fuhr weiter in Richtung Am Haupthügel. Hinweise zu dieser Unfallflucht bitte an die Polizei in Wallenhorst, 05407 81790.

