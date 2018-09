Polizeiinspektion Rostock / Mehrere Fahrzeuge angegriffen

Mehrere Fahrzeuge angegriffen

Rostock - Gleich mehrere Straftaten an Fahrzeugen registrierte die Polizei am 18.09.2018 im Bereich der Hansestadt.

So wurden an einem Audi, der im Rostocker Stadtteil Evershagen abgestellt war, alle vier Räder abmontiert und gestohlen. Des Weiteren hatten die unbekannten Täter die Heckscheibe des Fahrzeugs eingeschlagen und den Innenraum durchsucht. Der Besitzer des Audis stellte den Diebstahl gegen 07:30 Uhr fest und informierte die Polizei.

Zwei weitere Diebstähle aus Fahrzeugen gab es in den Stadtteilen Brinkmansdorf sowie in der Südstadt. Hier wurden die Scheiben der Fahrzeuge eingeschlagen und ein Rucksack, eine Tasche sowie ein Handy gestohlen. Die Ermittlungen in allen Fällen hat das Kriminalkommissariat Rostock übernommen.

Die Rostocker Polizei rät in diesem Zusammenhang allen Autofahrern, keine Taschen, Handys oder andere Wertgegenstände liegen zu lassen - auch wenn sie nur für kurze Zeit das Fahrzeug stehen lassen, denn ein Auto ist kein Tresor!

