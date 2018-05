Polizeiinspektion Rostock / Polizeieinsatz im Zusammenhang mit ...

Polizeieinsatz im Zusammenhang mit mehreren Demonstrationen in Rostock

Rostock - Der heutige Polizeieinsatz im Zusammenhang mit dem angemeldeten Aufzug und mehreren Gegendemonstrationen ist beendet. Insgesamt waren 520 Polizeibeamte aus Mecklenburg-Vorpommern, Bremen, Niedersachsen und Baden-Württemberg im Einsatz.

Gegen 21:25 Uhr endete der zumeist friedliche Demonstrationsabend im Rostocker Nordwesten. Nach Ende der AFD-Demonstration wurde von Teilnehmern und Gegendemonstranten offensiv die Konfrontation gesucht. Ein direktes Aufeinandertreffen beider Lager konnte durch die eingesetzten Polizeibeamten verhindert werden.

An dem von der AFD angemeldeten Aufzug nahmen ca. 500 Personen teil. Etwa 600 Teilnehmer wurden bei den Gegendemonstrationen gezählt. Im Rahmen des Einsatzes wurden Ermittlungsverfahren u.a. wegen des Verwendens von Kennzeichen verfassungswidriger Organisationen, Körperverletzung und gefährlicher Körperverletzung, Widerstand gegen Polizeibeamte, Beleidigung sowie wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Die kriminalpolizeilichen Maßnahmen in diesem Zusammenhang dauern an.

