Polizeiinspektion Rostock / Raubüberfälle aufgeklärt - ...

Rostock - Zwei Raubüberfälle im Rostocker Stadtteil Toitenwinkel und einen versuchten schweren Raub in Sanitz haben Ermittler des Kriminalkommissariats Rostock aufgeklärt. Nur eine Woche nach der ersten Tat klickten für den mutmaßlichen Räuber gestern die Handschellen.

Konkret geht es um den bewaffneten Überfall auf ein Lebensmittelgeschäft in der Albert-Schweitzer-Straße vom 28.11.2018 (Link zur PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4128861), den Überfall auf einen Taxifahrer am Folgetag in der Martin-Niemöller-Straße (Link zur PM https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/108746/4130018) sowie einen weiteren versuchten schweren Raub vom 05.12.2018 in Sanitz, bei dem ein Taxifahrer ebenfalls mit einer Pistole bedroht und die Herausgabe seiner Einnahmen aufgefordert wurde.

Als mutmaßlicher Täter für alle drei Fälle konnte ein 22-Jähriger aus dem Landkreis Rostock ermittelt werden. Auf die Spur des polizeilich bisher unauffälligen Mannes kamen die Ermittler durch umfangreiche Zeugenaussagen, akribische Ermittlungen an den Tatorten sowie durch die Nutzung technischer Mittel.

Nachdem am 06.12.2018 ein Haftbefehl erwirkt wurde, haben die Ermittler den 22-Jährigen gestern Vormittag an seiner Wohnanschrift festnehmen können. Bei der Wohnungsdurchsuchung wurde auch Tatwaffe, eine Schreckschusspistole, aufgefunden und sichergestellt. In seiner anschließenden Vernehmung räumte der 22-Jährige alle drei Taten ein, Motiv für die Raubüberfälle waren offenbar Schulden. Unmittelbar nach der richterlichen Vernehmung wurde er noch gestern in eine Justizvollzugsanstalt verbracht.

