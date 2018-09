Polizeiinspektion Rotenburg / ++ 20-jähriger Autofahrer ...

++ 20-jähriger Autofahrer verunglückt beim Überholen eines landwirtschaftlichen Gespanns ++

Rotenburg - 20-jähriger Autofahrer verunglückt beim Überholen eines landwirtschaftlichen Gespanns

## Fotos in der digitalen Pressemappe ##

Scheeßel. Am Freitagmorgen ist ein 20-jähriger Autofahrer aus Visselhövede bei einem Verkehrsunfall auf der L 130 kurz vor Griemshop verletzt worden. Gegen 7.15 Uhr hatte ein 20-jähriger Mann aus der Gemeinde Scheeßel mit einem landwirtschaftlichen Gespann von der Landesstraße nach links auf ein Maisfeld abbiegen wollen. Dabei übersah er vermutlich den BMW des Visselhöveders, mit dem er kurz zuvor zum Überholen des Gespanns angesetzt hatte. Der BMW landete nach einer Kollision auf der Fahrerseite in einem Straßengraben. Der Fahrer kam mit leichten Verletzungen in das Rotenburger Diakonieklinikum.

