Polizeiinspektion Rotenburg / ++ 22-Jähriger fährt in ...

++ 22-Jähriger fährt in Schlangenlinien durch die Nacht ++ Einbruch beim TÜV ++ Abfallcontainer brennt ++ Falscher Polizist hat keine Chance ++

Rotenburg - 22-Jähriger fährt in Schlangenlinien durch die Nacht

Bremervörde. Wegen seiner unsicheren und zum Teil auch gefährlichen Fahrweise ist ein 22-jähriger Autofahrer in der Nacht zum Sonntag in den Fokus einer Streifenbesatzung der Bremervörder Polizei geraten. Der junge Mann bog gegen 4 Uhr früh mit seinem Renault aus der Waldstraße auf die Wesermünder Straße ein. Als ob die Fahrbahnbreite nicht ausreichte, blieb der Wagen plötzlich quer auf der Fahrbahn stehen. Es dauerte einige Zeit, bis der Fahrer seine Fahrt in Richtung Innenstadt fortsetzte. Dabei fuhr er in Schlangenlinien und kam mehrfach auf die Gegenfahrbahn. Die Polizisten stoppten die gefährliche Fahrt. Bei dem jungen Fahrer erkannten sie schnell, dass er unter dem Einfluss von Alkohol und möglicherweise auch unter Drogen zu stehen schien. Sie setzten den 22-Jährigen in den Streifenwagen und fuhren direkt mit ihm zur OsteMed-Klinik. Dort musste der Mann eine Blutprobe abgeben.

Einbruch beim TÜV

Zeven. In der Nacht zum Sonntag sind unbekannte Täter in ein Bürogebäude an der Straße Zur Reege eingebrochen. Zunächst hebelten sie die Eingangstür auf der Rückseite des Gebäudes auf. Dann betraten sie ein Sachverständigenbüro und auch die Räume des TÜV. Mit Werkzeugen, Kameras, Laufwerken, Telefonen, Geldkassetten, Umweltplaketten und einem Laptop verließen sie den Tatort unerkannt.

Abfallcontainer brennt

Bremervörde. Am Sonntagabend gegen 23 Uhr ist ein Abfallcontainer an der Kirchenstraße in Brand geraten. Wie es dazu kommen konnte, ist noch unklar. Die Bremervörder Feuerwehr rückte aus und löschte die Flammen. Hinweise auf den Verursacher bitte unter Telefon 04761/99450.

Falscher Polizist hat keine Chance

Bremervörde. Am Sonntagmorgen ist eine 66-jährige Bremervörderin telefonisch von einem falschen Polizeibeamten belästigt worden. Wie in zahlreichen, anderen Fällen zuvor, berichtete der unbekannte Anrufer von einem Raubüberfall, bei dem persönliche Unterlagen der Seniorin gefunden worden seien. Die Frau erkannte die Betrugsmasche sofort und erstickte das Gespräch im Keim. Sie legte einfach auf.

