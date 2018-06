Polizeiinspektion Rotenburg / +++ Einbrecher erbeuten ...

+++ Einbrecher erbeuten Pkw-Anhänger + Schadstoffaustritt bei Hochzeitsfeier +++

Rotenburg - + Einbrecher erbeuten Pkw-Anhänger +

Kirchwalsede. Am Samstag wurde der Polizei Rotenburg ein Einbruch in einen in Renovierung befindlichen landwirtschaftlichen Hof in Kirchwalsede gemeldet. Zwischen dem 02. und 08.06.18 hatten unbekannte Täter zunächst eine Kette zur Grundtsückszufahrt durchtrennt, dann ein Fenster eingeschlagen und so Zutritt zum Wohngebäude und den angeschlossenen Stallungen und Lagerräumen erlangt. Dort erbeuteten die Täter einen stillgelegten Pkw-Anhänger, zwei Rasenmäher und einen Generator. Möglicherweise steht der Einbruch im Zusammenhang mit einem Kennzeichendiebstahl welcher sich in der Donnerstagnacht in Kirchwalsede ereignet hat. Hinweise sind an die die Polizei Rotenburg unter der Rufnummer 04261-9470 erbeten.

+ Schadstoffaustritt bei Hochzeitsfeier +

Gnarrenburg/Glinstedt. Am Samstagmorgen wurden Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr zu einem für eine Hochzeitsfeier in Glinstedt aufgebauten Festzelt alarmiert. In dem Zelt war eine einen beißenden Geruch verströmende Flüssigkeit festgestellt worden. Durch den Gefahrgutzug der Feuerwehr konnten Proben der Flüssigkeit entnommen und den vor Ort eingesetzten Mitarbeitern des Umweltlabores des Landkreises Rotenburg übergeben werden. Die abschließende Analyse der Flüssigkeit steht noch aus, das Zelt war für die geplante Feier unbrauchbar. Die Polizei leitete ein Ermittlungsverfahren wegen Sachbeschädigung ein, der entstandene Schaden dürfte bei über 10.000 Euro liegen.

Die Dorfgemeinschaft in Glinstedt räumte kurzentschlossen eine Scheune und richtete diese für die Feier her, somit konnte die Feier dann doch noch stattfinden.

Hinweise zur Tat nehmen die Polizei Gnarrenburg unter 04763-393 und die Polizei Bremervörde unter 04761-99450 entgegen.

