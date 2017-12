Polizeiinspektion Rotenburg / Einbrüche in Bremervörde

Einbrüche in Bremervörde

Rotenburg Wümme - In der Nacht zu Sonntag wurde in einem Wohngebiet in Bremervörde in mehrere Wohnhäuser eingebrochen. Die Täter hebelten mit Werkzeugen überwiegend Terrassen- und Balkontüren auf und gelangten so in die Häuser. Zielrichtung der Einbrüche dürfte in erster Linie die Erlangung von Bargeld und Schmuck sein. In einigen Fällen verließen die Täter die Häuser ohne Diebesgut. Die Rotenburger Tatortgruppe führte vor Ort eine umfangreiche Spurensuche durch. Die Beamten bitten Zeugen, die in der betreffenden Nacht oder auch schon zuvor verdächtige Feststellungen gemacht haben, sich bei der Polizei in Rotenburg unter der Telefonnummer 04261-9470 oder direkt bei der Bremervörder Wache zu melden.

OTS: Polizeiinspektion Rotenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59459.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg Wache Telefon: 04261/947-0