Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Einstellungsberaterin steht ...

Rotenburg - Einstellungsberaterin steht Rede und Antwort: Polizei Niedersachsen bietet im nächsten Jahr viele Studienplätze

Rotenburg. Die Niedersächsische Polizei sucht Nachwuchs: Im nächsten Jahr sollen zu den Einstellungsterminen 1. April und 1. Oktober 2019 weit über eintausend junge Menschen mit ihrem Bachelorstudium an der Polizeiakademie Niedersachsen beginnen. Interessierte können sich noch bis zum 31. Oktober 2018 mit einem bis zum Einstellungstermin vorliegenden Abitur, einer Fachhochschulreife oder einem gleichwertigen Bildungsabschluss bewerben. Doch auch für Realschüler/innen besteht durchaus die Möglichkeit nach einem Studium als Polizeikommissar/in zu arbeiten. Wie das möglich ist beantwortet Kriminaloberkommissarin Ingrun Joll morgen, am Freitag zwischen 13 und 15 Uhr. Sie ist erreichbar unter der Telefonnummer 04261/947105, steht aber auch für persönliche Gespräche bei der Rotenburger Polizei an der Königsberger Straße 46 gerne zur Verfügung.

