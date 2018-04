Polizeiinspektion Rotenburg / Erhebliche Mängel: Polizei zieht ...

Erhebliche Mängel: Polizei zieht "rollende Zeitbombe" auf der A 1 aus dem Verkehr

Rotenburg - Ein LKW mit Anhänger aus Estland wurde am Freitagnachmittag auf der A 1 durch Beamte der Autobahnpolizei Sittensen in Höhe der Anschlussstelle Sittensen kontrolliert. Bei der Kontrolle wurden die Beamten schnell auf den schlechten technischen Zustand des Gespanns aufmerksam. Zur weiteren Überprüfung wurde das Fahrzeug in einer Fachwerkstatt einer näheren Untersuchung unterzogen.

Die erschreckende Bilanz: Massiver Ölverlust mit Abtropfen an der Ölwanne, Bremse an der Antriebsachse ohne Funktion, Fehler im Druckluftsystem mit drohendem kompletten Bremskraftverlust, starke Durchrostungen am Rahmen des Fahrzeugs, ausgeschlagene Spurstangenköpfe, u.s.w. ...

Aufgrund der erheblichen Mängel war das Gespann absolut verkehrsunsicher.

Zur Abwehr von Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer wurde dem 57-jährigen Fahrer aus Estland die Weiterfahrt untersagt. Weiterhin wurde sofort die zuständige Zulassungsbehörde in Kenntnis gesetzt, die ein Betriebsverbot für den LKW mit Anhänger aussprach. Das Fahrzeug darf demnach erst nach nachgewiesener Mängelbeseitigung wieder am Straßenverkehr in Deutschland teilnehmen.

Eine entsprechende Ordnungswidrigkeitenanzeige wurde gefertigt.

Am Samstag wurden Beamte der Polizei Rotenburg auf einen litauischen Sattelzug aufmerksam, der die B 215 befuhr. Der Sattelauflieger hatte erhebliche Schieflage und die Plane war deutlich ausgebeult. Die Beamten hielten den LKW in Rotenburg an und stellten bei der Kontrolle fest, dass die Ladung völlig unzureichend gesichert und verrutscht war. Der 36-jährige Fahrer musste vor Ort nahezu den kompletten Auflieger ent- und neu beladen, um eine ausreichende Sicherung gewährleisten zu können.

Auch hier wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt und eine Sicherheitsleistung genommen.

