Polizeiinspektion Rotenburg / +++ Erneutes Auftreten falscher ...

Rotenburg - +++ Erneutes Auftreten falscher Polizeibeamter +++

Rotenburg. Am späten Freitagvormittag erreichten die Rotenburger Wache mehrere Anrufe von Bürger*innen aus dem Altkreis die von einem augenscheinlich falschen Polizeibeamten kontaktiert wurden. Der unbekannte Anrufer gab sich als Mitarbeiter der "Polizeistation Rotenburg" aus und berichtete von einer angeblichen Täterfestnahme mit Bezug zu den Angerufenen. Angezeigt wurde den Angerufenen eine nicht existente Festnetznummer aus dem Ortsnetzbereich Rotenburg. Bei den angerufenen Mitbürger*innen handelte es sich zumeist um Senior*innen, diese verhielten sich richtig denn sie beendeten umgehend die Gespräche und kontaktierten die "richtige" Polizei.

+++ Ohne Helm an der Polizei vorbeigefahren +++

Bremervörde. Am Samstagmorgen gegen 04:05 Uhr staunten Beamte der Bremervörder Wache nicht schlecht, als ein 25-jähriger Bremervörder mit seinem Kleinkraftrad ohne Helm ausgerechnet an der Polizeidienststelle und einer dort haltenden Streifenwagenbesatzung vorbeifuhr. Bei der nun selbstverständlich folgenden Verkehrskontrolle stellte sich heraus, dass den Bremervörder nicht nur ein Verwarngeld für die Missachtung der Helmpflicht erwartet, der junge Mann fuhr unter Alkoholeinfluss und ohne gültiges Versicherungskennzeichen. Da sich der Bremervörder zudem noch in der Probezeit befand, gilt ein absolutes Alkoholverbot was eine Nachschulung nach sich zieht. Nach der Blutprobenentnahme ging es dann zu Fuß nach Hause.

