Polizeiinspektion Rotenburg / Feuerwehreinsatz wegen Brand in ...

Feuerwehreinsatz wegen Brand in Hausruine

Scheessel - Am Dienstagabend um 23:50 Uhr kommt es auf Grund einer Brandmeldung zu einem Polizei- und Feuerwehreinsatz in einem leerstehenden abbruchreifen Gebäude in der Bahnhofstraße. Im Obergeschoss des Hauses waren aus bislang ungeklärter Ursache Teile alten Mobiliars in Brand geraten. Das Feuer verursachte lediglich geringen Schaden. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

OTS: Polizeiinspektion Rotenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59459.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg Wache Telefon: 04261/947-0 E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de