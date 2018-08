Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Hansalinie in Richtung Bremen ...

++ Hansalinie in Richtung Bremen wegen ausgelaufenem Getreide gesperrt - Polizei sucht Zeugen ++

Sittensen/A1. Die Hansalinie A1 in Fahrtrichtung Bremen ist seit dem frühen Morgen zwischen den Anschlussstellen Sittensen und Elsdorf gesperrt. Grund dafür ist verlorene Ladung eines Sattelzuges, die sich über eine Länge von 1500 Metern über alle Fahrstreifen ausgebreitet hat. Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei dürfte vom Auflieger des noch unbekannten Sattelzuges eine erhebliche Menge an Getreide auf die Fahrbahn gelangt sein. Zeugen haben beobachtet, wie zum Zeitpunkt des Vorfalls ein Sattelzug mit weißem Auflieger auf dem Standstreifen gehalten habe. Der Fahrer soll dort die Ladeluke verschlossen haben. Sachdienliche Hinweise zu Ermittlung des Verantwortlichen bitte an die Autobahnpolizei Sittensen unter Telefon 04282/594140. Derzeit laufen die Reinigungsarbeiten noch. Ein Ende ist noch nicht abzusehen.

