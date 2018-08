Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Jugendlicher will Hund stehlen ...

++ Jugendlicher will Hund stehlen - Polizei sucht Zeugen ++

Zeven. Nach einem Vorfall, der sich am Samstagnachmittag vor dem Famila-Markt an der Straße Auf der Worth ereignet hat, sucht die Zevener Polizei nach möglichen Augenzeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen habe ein 9-jähriger Junge gegen 15.30 Uhr mit einem Hund an der Leine auf einer Bank vor der Bäckerei gewartet, während seine Eltern einkaufen waren. Aus einer Gruppe von vier Jugendlichen sei ein "kräftiger Junge" unvermittelt auf ihn losgegangen und habe versucht, ihm den Hund zu entreißen. Er habe an der Leine und an dem Hund gezogen und den Jungen dabei leicht an seiner Hand verletzt. Die zurückgekommenen Eltern kamen ihrem Sohn zur Hilfe und vertrieben den Angreifer. Der flüchtete mit seinen Freunden. Der Täter wird als 16 bis 18 Jahre alter Jugendlicher mit ausländischem Aussehen beschrieben. Er sei ungefähr 170 cm groß und von kräftiger Statur. Er habe bei der Tat ein schwarzes Kapuzenshirt und eine schwarze Adidas-Hose getragen. In diesem Zusammenhang sucht die Polizei vor allem einen älteren Herrn mit Bart, der ebenfalls auf den Vorfall aufmerksam geworden ist. Aber auch andere Zeugen melden sich bitte unter Telefon 04281/93060.

