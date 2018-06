Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Junger Radler fährt auf ...

++ Junger Radler fährt auf geparktes Auto und haut ab ++ Drei Jungen schießen mit Zwillen auf Tiere und Autos ++ Verkehrsunfall bei Rotlicht ++ Nächtliche Diebestour mit Bollerwagen ++

Rotenburg - Junger Radler fährt auf geparktes Auto und haut ab

Waffensen. Die Rotenburger Polizei sucht nach einer Unfallflucht nach einem bislang noch unbekannten Radfahrer. Der laut Zeugenaussagen junge Mann war am Sonntag gegen 15 Uhr mit seinem Rad in der Straße Am Glockenturm unterwegs. Während der Fahrt hielt er ein Mobiltelefon in seiner Hand. Das hat ihn vermutlich abgelenkt, denn der Unbekannte fuhr auf einen am Fahrbahnrand geparkten Toyota auf. Dabei entstand ein Sachschaden von über eintausend Euro. Anstatt sich um die Schadensregulierung zu kümmern, radelt der Unfallverursacher davon. Er wird als 15 bis 18 Jahre alter Jugendlicher beschrieben. Bekleidet war er mit einem grauen T-Shirt. Nach dem Unfall ist er mit seinem grau-schwarzen Mountainbike in die Straße Kienmoor abgebogen.

Drei Jungen schießen mit Zwillen auf Tiere und Autos

Zeven. Eine aufmerksame Zeugin hat der Polizei am Sonntagabend von drei Jungen berichtet, die in der Innenstadt mit Zwillen auf Hunde geschossen hätten. Eine Streifenbesatzung ging nach ihnen auf die Suche. An der Kivinanstraße wurden die Beamten fündig. Sie schnappten drei 12 und 14 Jahre alte tatverdächtige Jungen. Das Trio hatte zwei Zwillen und Steine als Munition bei sich. Damit sollen sie auch auf ein Auto geschossen, es aber knapp verfehlt haben. Weitere Geschädigte melden sich bitte unter Telefon 04281/93060.

Verkehrsunfall bei Rotlicht

Scheeßel. Am Sopnntagvormittag ist eine 56-jährige Autofahrerin aus dem Heidekreis bei einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich Große Straße/Zevener Straße verletzt worden. Die Frau war mit ihrem VW Lupo gegen 11.30 Uhr auf der Großen Straße in Richtung Rotenburg unterwegs. Vermutlich hat sie an der ampelgeregelten Einmündung das Rotlicht missachtet. Dort kollidierte sie mit dem von rechts kommenden VW Golf eines 66-jährigen Scheeßelers. Die 56-Jährige zog sich eine Verletzung an der Halswirbelsäule zu. Die Polizei schätzt den Sachschaden auf rund fünftausend Euro.

Nächtliche Diebestour mit Bollerwagen

Sittensen. Am frühen Sonntagmorgen haben zwei unbekannte Täter einen blau-braunen Bollerwagen aus einer unverschlossenen Garage an der Straße Am Markt gestohlen. Mit dem Wagen zogen sie zunächst durch Sittensen, kehrten damit einige Zeit später allerdings wieder zurück. Sie luden einen roten Pflanzkübel auf. Der Bollerwagen, der Kübel und auch ein Werbeschild wurden am Mühlenteich zerstört aufgefunden. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Sittensen unter Telefon 04282/594140.

