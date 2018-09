Polizeiinspektion Rotenburg / LKW-Fahrer informieren sich über ...

LKW-Fahrer informieren sich über Erste Hilfe

Sittensen BAB 1 - Jeder der in Deutschland einen Führerschein gemacht hat, hat einen Erste-Hilfe-Kurs absolviert. Aber wie geht das nochmal mit der stabilen Seitenlage? Und woran erkenne ich einen Schlaganfall?

Genau mit diesem Thema befasste sich der 167. Fernfahrerstammtisch der Polizeidirektion Lüneburg am vergangenen Mittwochabend an der Rastanlage Ostetal (Süd), direkt an der BAB 1.

Als Referentin konnte Polizeikommissarin Julia Böhm von der Autobahnpolizei Sittensen gewonnen werden. Vor ihrer Zeit bei der Polizei war sie viele Jahre im Bereich des Rettungsdienstes tätig und konnte so aus ihrem umfangreichen Erfahrungsschatz anschaulich zum Thema berichten.

Die Themen aus dem Bereich erste Hilfe durften die zahlreichen Teilnehmer selbst bestimmen. So interessierten sich die aufmerksamen Zuhörer insbesondere für Erkennungsmerkmale und Entstehungsweise beim Schlaganfall und beim Herzinfarkt. Herzinfarkte und Schlaganfälle entstehen häufig durch verengte oder verstopfte Blutgefäße und äußern sich meist durch Schmerzen in der Brust, im Rücken, in den Armen oder durch Lähmungserscheinungen im Gesicht, so Böhm.

Ein weiteres wichtiges Thema für die Teilnehmer war die stabile Seitenlage. Hier war der Unterschied zwischen der alten und der neuen stabilen Seitenlage besonders erklärungsbedürftig. PK'in Böhm holte sich einen Kollegen zur Hilfe und zeigte anschaulich am lebenden Objekt den Unterschied zwischen der alten und der neuen stabilen Seitenlage. Jeder durfte anschließend selbst Hand anlegen und die stabile Seitenlage anwenden. Die neue stabile Seitenlage wurde vereinfacht und ist jetzt mit nur zwei Handgriffen durchführbar, erklärte die erfahrene PK'in Böhm den Grund für die Entwicklung der neuen stabilen Seitenlage.

Es durften aber auch Themen wie Übermüdung, Konzentrationsprobleme und Unterzuckerung nicht fehlen. Böhm stellte sich allen Fragen und konnte diese zur vollen Zufriedenheit aller Teilnehmer beantworten.

Zum Schluss des Fernfahrerstammtisches entbrannte großes Interesse, wie denn die Polizei im Bereich erste Hilfe ausgestattet ist. Da Polizeikommissarin Julia Böhm auch bei der Polizei als Sanitäterin aktiv ist, war es ein Leichtes für sie, auch hier alle Fragen zu beantworten. Allen Teilnehmern wurden die Einsatzmittel der Polizei für die erste Hilfe vorgestellt und erläutert.

Berufskraftfahrer sind häufig allein unterwegs. Daher ist es nach Ansicht der Moderatoren des Fernfahrerstammtisches besonders wichtig, sich mit den kleinen Vorzeichen solcher Erkrankungen zu befassen, um im Ernstfall schnell darauf reagieren und Hilfe rufen und leisten zu können.

Der nächste Fernfahrerstammtisch findet erst am 07. November 2018 ab 18:30 Uhr statt.

