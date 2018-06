Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Morgendliche Alkoholfahrt im ...

++ Morgendliche Alkoholfahrt im Sattelzug ++ 50-jähriger Rotenburger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt ++ BMWs aufgebrochen und Lenkräder gestohlen ++ Gras und Sträucher geraten in Brand ++

Rotenburg - Morgendliche Alkoholfahrt im Sattelzug

Zeven. Ein besorgter Verkehrsteilnehmer hat sich am Montagmorgen bei der Polizei gemeldet und von einer möglichen Alkoholfahrt berichtet. Der Zeuge teilte den Beamten mit, dass er kurz nach 7 Uhr früh auf der Bundestraße 71 von Bremervörde in Richtung Zeven hinter einem Lkw gefahren sei. Dessen Fahrer habe seine Spur nicht halten können und sei in Schlangenlinien gefahren. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei sichtete den markanten Sattelzug in der Kivinanstraße. In der Bahnhofstraße konnte ihn die Beamten schließlich stoppen. Bei der Verkehrskontrolle stellte sich schnell heraus, dass der aufmerksame Zeuge die Situation richtig eingeschätzt und durch seinen Notruf möglicherweise einen Unfall verhindert hat. Der Fahrer des Sattelzuges, ein 61-jähriger Mann aus Litauen, stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Ein Test am Alcomaten ergab einen Wert von über 1,3 Promille. Auf der Polizeiwache wurde dem Mann eine Blutprobe und auch sein litauischer Führerschein abgenommen. Den Fahrzeugschlüssel des Sattelzuges behielt die Polizei und übergab ihn später an den Fahrzeughalter.

50-jähriger Rotenburger bei Arbeitsunfall tödlich verletzt

Scheeßel. Bei einem Arbeitsunfall in der Rudolf-Diesel-Straße ist am Montagvormittag ein 50-jähriger Mann aus Rotenburg ums Leben gekommen. Gemeinsam mit einem Kollegen hatte er gegen 12 Uhr hölzerne Fertigbauwände von einem Lkw abladen wollen. Nach dem Lösen der Spanngurte sei die Ladung jedoch vom Lkw gekippt und habe den Mann unter sich begraben. Einsatzkräfte der Feuerwehr und des Rettungsdienstes konnten dem 50-Jährigen nicht mehr helfen. Eine Notärztin stellte noch am Unglücksort seinen Tod fest.

BMWs aufgebrochen und Lenkräder gestohlen

Sottrum/Rotenburg. Unbekannte, offensichtlich auf BMW-Fahrzeuge spezialisierte Täter haben in der Nacht zum Montag in Sottrum und in Rotenburg drei Autos aufgebrochen und Lenkkräder gestohlen. In Sottrum schlugen sie auf dem Parkplatz vor einem Mehrparteienhaus an der Rotenburger Straße die Scheibe der Fahrertür eines BMW 220d ein. Mit dem ausgebauten Lenkrad fuhren sie in zwei Fahrzeugen in Richtung Rotenburg davon. Zeugen hatte die Flucht beobachtet, sich aber erst später bei der Polizei gemeldet. In der Leipziger Straße in Rotenburg gingen vermutlich die gleichen Täter einen BMW 120i an. Auch in diesem Fall bauten sie ein Sportlenkrad aus. In der nur unweit entfernten Angerburger Straße war wieder ein BMW das Ziel der Unbekannten. Mit dem dritten Lenkrad machten sie sich aus dem Staub. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Gras und Sträucher geraten in Brand

Rotenburg. Am Montagabend hat es in der Soltauer Straße erneut gebrannt. Ein Zeuge meldete gegen 23.30 Uhr, dass Gras und Sträucher auf einem bewachsenen Wall brennen würden. Beim Eintreffen von Feuerwehr und Polizei waren die Flammen bereits erloschen. Die Polizei schließt eine vorsätzliche Brandlegung nicht aus und bittet daher unter Telefon 04261/9470 um sachdienliche Hinweise.

74-jährige Radlerin nach Unfall verletzt - Polizei sucht Zeugen

Rotenburg. Nach einer Unfallflucht, die sich am Freitag vergangener Woche ereignet hat, suchen die Ermittler der Rotenburger Polizei nach möglichen Zeugen. Auf dem schmalen Verbindungsweg zwischen Gerberstraße und Wiesenstraße kamen sich gegen 10.30 Uhr eine 74-jährige Radfahrerin und ein bislang noch unbekannter jugendlicher Radfahrer entgegen. Der junge Radler war offenbar so sehr mit seinem Handy beschäftigt, dass er die Seniorin nicht wahrnahm. Die Frau habe versucht einen Zusammenstoß zu vermeiden, kam dabei zu weit nach rechts und kollidierte mit einem Zaun. Anschließend stürzte die Seniorin und zog sich leichte Verletzungen zu. Der unbekannte Radfahrer blieb nicht stehen, sondern setzte seinen Weg fort. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

79-jähriger Radfahrer bei Sturz verletzt

Rotenburg. Am Montagmorgen ist ein 79-jähriger Radfahrer bei einem Sturz in der Burgstraße verletzt worden. Der Rotenburger war gegen 8.40 Uhr an einer Parkplatzausfahrt an einem Auto vorbeigefahren und wollte anschließend zurück auf den Radweg. Dabei rutschte er ab und kam zu Fall. Er zog sich Verletzungen im Gesicht zu.

Unfallflucht nach missglücktem Wendemanöver

Rotenburg. Bei einem missglückten Wendemanöver in der Lindenstraße hat eine 55-jährige Autofahrerin am Montagvormittag mit ihrem Wagen einen am Fahrbahnrand geparkten VW Polo beschädigt. Dabei meinte es die Frau nur gut, denn sie wollte einem entgegenkommenden Lkw auf der beengten Fahrbahn Platz machen. Beim Rangieren stieß sie gegen das andere Fahrzeug. Ob sie dabei eine Berührung bemerkt hat, steht nicht fest. Ohne ihren Verpflichtungen an der Unfallstelle nachzukommen, fuhr sie weiter. Ein Zeuge hatte die Situation genau beobachtet und der Polizei mitgeteilt. Die Beamten schätzen den Schaden an dem beschädigten Polo auf rund dreitausend Euro.

Vandalismus im Hirtenweg

Rotenburg. Unbekannte Vandalen haben am vergangenen Wochenende im Hirtenweg einigen Schaden angerichtet. Auf dem Verbindungsstück zur B71 unmittelbar an der Bahnstrecken zwischen Rotenburg und Scheeßel knickten sie Verkehrszeichen um und beschädigten auch Straßenlaternen. Sachdienliche Hinweise zur Ermittlung der Täter bitte unter Telefon 04261/9470.

