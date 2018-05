Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Nach schwerem Unfall in der ...

++ Nach schwerem Unfall in der Celler Straße - Polizei sucht weitere Zeugen ++

Rotenburg - Nach schwerem Unfall in der Celler Straße - Polizei sucht weitere Zeugen

Visselhövede. Nach einem Verkehrsunfall, der sich am Montag dieser Woche gegen 19 Uhr in der Celler Straße ereignet hat und bei dem eine 81-jährige Autofahrerin aus Visselhövede schwer verletzt worden ist, suchen die Ermittler der Polizei nach einem weiteren wichtigen Zeugen. Im Gegenverkehr soll sich zum Unfallzeitpunkt ein landwirtschaftliches Fahrzeug, vermutlich ein Trecker, befunden haben. Dessen Fahrer könnte möglicherweise wichtige Angaben zum Unfallgeschehen machen. Er kann sich bei der Visselhöveder Polizei unter Telefon 04262/959830 oder auch in Rotenburg unter Telefon 04261/9470 melden.

OTS: Polizeiinspektion Rotenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59459.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg Pressestelle Heiner van der Werp Telefon: 04261/947-104 E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de