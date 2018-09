Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Nach Unfall im Juli auf der B ...

++ Nach Unfall im Juli auf der B 71 - Polizei sucht zwei Radfahrer als Zeugen ++

Rotenburg - Nach Unfall im Juli auf der B 71 - Polizei sucht zwei Radfahrer als Zeugen

Rotenburg. Nach einem Verkehrsunfall, der sich bereits Anfang Juli auf der Bundestraße 71 kurz hinter der Lentkaserne ereignet hat, suchen die Unfallermittler der Polizei nach zwei Radfahrern, die den Unfall beobachtet haben sollen. Am 3. Juli - einem Dienstag - gegen 15.30 Uhr, war eine 54-jährige Autofahrerin mit ihrem VW aus einer Grundstückausfahrt auf die Bundesstraße gefahren. Dabei achtete sie nicht auf den Mercedes eines 73-jährigen Autofahrers aus Scheeßel, der auf der B 71 in Richtung Rotenburg unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß zogen sich beide Fahrzeugführer leichte Verletzungen zu. Noch bevor die Polizei am Unfallort eintraf, hatten sich die beiden Radfahrer als Zeugen zur Verfügung gestellt. Ihre Personalien wurden jedoch von den Unfallbeteiligten nicht aufgenommen. Daher bittet die Polizei die Zeugen sich unter Telefon 04261/9470 zu melden.

