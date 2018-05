Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Scheunenbrand am Mittelweg ++ ...

++ Scheunenbrand am Mittelweg ++ Einbruch in Pfarrkirche ++ Einbrecher bauen Einstiegshilfe aus Gartenmöbeln ++ 23-jähriger Autofahrer unter Drogenmix ++

Rotenburg - Scheunenbrand am Mittelweg

Sittensen. Am Sonntagabend ist eine als Lagerstätte genutzte Scheune am Mittelweg in Brand geraten. Nachbarn hatten das Feuer gegen 17.45 Uhr bemerkt und einen Notruf abgesetzt. Mehr als siebzig Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehren aus Sittensen, Tiste, Hamersen, Klein Meckelsen und Groß Meckelsen bekamen den Brand unter Kontrolle. Menschen wurden nicht verletzt. Zur Schadenshöhe gibt es noch keine Aussagen. Die Polizei schließt nicht aus, dass Kinder oder Jugendliche für den Brand verantwortlich sein könnten. Sie wurden kurz vor dem Ausbruch des Feuers an der Scheune gesehen. Deshalb bitten die Ermittler unter Telefon 04282/594140 um sachdienliche Hinweise.

Einbruch in Pfarrkirche

Brockel. Am vergangenen Wochenende sind unbekannte Täter in eine Pfarrscheune an der Dorfstraße eingebrochen. Wie sie dort hineinkamen, ist noch unklar. Die Unbekannten zerstörten im Gebäude einige Fensterscheiben und nahmen Schlüssel und Lebensmittel mit. Im Hinterhof warfen die Täter ihre Beute wieder weg und ließen Müll und Leergut zurück. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizei in Bothel unter Telefon 04266/8505.

Einbrecher bauen Einstiegshilfe aus Gartenmöbeln

Scheeßel. Unbekannte Täter sind am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus an der Bremer Straße eingebrochen. Über zusammengestellte Gartenmöbel gelang es ihnen auf der Rückseite des Hauses auf einen Balkon zu klettern. Dort hebelten sie eine Balkontür auf und gelangten so in die Wohnung. Um sich vor unliebsamen Überraschungen zu schützen, blockierten die Eindringlinge die Hauseingangstür. Dann machten sie sich auf die Suche nach Beute. Mit Schmuck verließen die Täter das Haus durch die Garage.

Unter Drogen und mit gefälschtem Führerschein unterwegs

Sittensen. Am Samstagabend gegen 20 Uhr kontrollierten Beamte der Autobahnpolizei Sittensen in der Scheeßeler Straße den Fahrer eines VW Golf. Bei der Kontrolle ergaben sich für die Beamten schnell Hinweise darauf, dass der 29-jährige Fahrzeugführer aus Lüneburg unter Drogeneinfluss stehen könnte. Bei einer Durchsuchung seines Pkw konnten sie eine geringe Menge an Betäubungsmitteln finden. Als die Beamten den dänischen Führerschein des Beschuldigten näher untersuchten, stellten sie darauf eindeutige Fälschungsmerkmale fest. Ermittlungen in Dänemark ergaben, dass der junge Mann nie einen dänischen Führerschein gemacht hat und es sich somit tatsächlich um eine Fälschung handelte. Dem Mann wurde die Weiterfahrt untersagt. Er musste zudem eine Blutprobe abgeben. Gegen ihn wird jetzt wegen Urkundenfälschung, Fahrens ohne Fahrerlaubnis, Fahrens unter Drogeneinfluss und eines Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz ermittelt.

Einbrecher stehlen Schmuck

Tarmstedt. Durch eine sichtgeschützte Terrassentür sind unbekannte Einbrecher am vergangenen Wochenende in ein Wohnhaus an der Poststraße eingedrungen. Zuvor hatten sie die Tür aufgehebelt und dann die Wohnung nach Beute durchstöbert. Mit Schmuck verließen sie das Haus auf dem gleichen Weg.

23-jähriger Autofahrer unter Drogenmix

Halvesbostel/A1. Am späten Sonntagabend hat eine Streifenbesatzung der Autobahnpolizei Sittensen die Drogenfahrt eines 23-jährigen Autofahrers aus Polen gestoppt. Die Beamten hielten sein Fahrzeug gegen 23 Uhr bei Halvesbostel auf der A1 in Richtung Hamburg an. Weil sie den Verdacht hatten, dass der junge Fahrer unter Drogeneinfluss stehen könnten, baten sie ihn zum Urintest. Der zeigte gleich mehrere positive Ausschläge bei Cannabis, Amphetaminen und Methamphetaminen an. Der Fahrer räumte den Drogenkonsum in den Niederlanden ein. Ihm wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen.

