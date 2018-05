Polizeiinspektion Rotenburg / Schwerer Unfall auf der A1

Schwerer Unfall auf der A1

Rotenburg - Heidenau/Sittensen: In den späten Abendstunden des Pfingstsamstags kam es auf der Autobahn 1 zwischen den Anschlussstellen Heidenau und Sittensen zu einem schweren Verkehrsunfall. Nach bisherigem Ermittlungsstand befuhr ein 34-Jähriger Fahrzeugführer aus Neuss die A1 in Richtung Bremen. Ebenfalls im Fahrzeug befanden sich seine 36-Jährige Lebensgefährtin und die zwei gemeinsamen Kinder im Alter von 6 und 2 Jahren. Kurz hinter der Anschlussstelle Heidenau kam der Pkw VW Golf aus bislang noch ungeklärter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und überschlug sich mehrfach im Seitenraum. Dadurch wurde der Fahrzeugführer aus dem Fahrzeug geschleudert. Er verstarb noch an der Unfallstelle. Seine Lebensgefährtin und die beiden Kinder konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurden anschließend mit teils schwersten Verletzungen ins Rotenburger Diakonieklinikum verbracht. Für die Verkehrsunfallaufnahme wurde ein Gutachter herangezogen. Hierfür und für die anstehenden Bergungs- und Reinigungsarbeiten wurde die Autobahn bis in die frühen Morgenstunden voll gesperrt. Die Polizei schätzt den entstandenen Sachschaden auf etwa 50.000 Euro.

OTS: Polizeiinspektion Rotenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59459.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg ESD BAB Telefon: 04282/59414-515

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -