Polizeiinspektion Rotenburg / Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1

Schwerer Verkehrsunfall auf der BAB 1

LK Rotenburg, Horstedt - Am frühen Freitagabend ereignete sich gegen 19.00 Uhr im Feierabendverkehr auf der Bundesautobahn A 1, Fahrtrtg. Bremen, in der Gemarkung Horstedt, ein Verkehrsunfall mit einem beteiligten PKW, in welchem zwei Insassen teils schwer verletzt worden sind. Nach bisherigen Ermittlungen verlor eine 36-jährige Fahrzeugführerin eines PKW VW, auf regennasser Fahrbahn, bei einem Fahrstreifenwechsel die Kontrolle über ihr Fahrzeug, sodass dies ins Schleudern geriet. In der Folge überschlug sich der PKW mehrfach im rechten Seitenraum und durchbrach einen Wildschutzzaun. Auf einem angrenzenden Acker kam dieser sodann zum Stillstand.

Die Fahrzeugführerin wurde dabei leicht, ein 38-jähriger Mitfahrer schwer verletzt. Beide Insassen wurden in umliegende Krankenhäuser verbracht. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 25.000 EUR. Die Autobahnpolizei weist in diesem Zusammenhang daraufhin, insbesondere die Geschwindigkeit, den aktuellen Witterungsbedingungen anzupassen.

OTS: Polizeiinspektion Rotenburg newsroom: http://www.presseportal.de/blaulicht/nr/59459 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/dienststelle_59459.rss2

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Rotenburg Einsatz- und Streifendienst PHK Daniel Schröder Telefon: 04261/947-116 E-Mail: pressestelle(at)pi-row.polizei.niedersachsen.de

- Querverweis: Bildmaterial ist abrufbar unter http://www.presseportal.de/blaulicht/bilder -