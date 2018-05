Polizeiinspektion Rotenburg / Suche nach vermisster 24jährigen ...

Suche nach vermisster 24jährigen Brand eines Einfamilienhauses

Rotenburg/ Waffensen - Rotenburg Durch einen 30jährigen Rotenburger wurde am frühen Samstag Abend dessen Lebensgefährtin vermisst gemeldet. Aufgrund des geschilderten gesundheitlichen Zustandes der 24jährigen Frau wurden durch die Polizei Suchmaßnahmen im an der Visselhöveder Straße/ B 440 angrenzenden Wald durchgeführt. Diese Suchmaßnahmen wurden durch einen Hubschrauber und Rettungshunde einer Rettungshundestaffel aus Hamburg unterstützt. Letztlich konnte die Frau ohne äußerlich sichtbare Verletzungen gegen 01.00 Uhr in Scheeßel durch einen Funkstreifenwagen aufgegriffen werden. Sie wurde zur weiteren Untersuchung dem Rotenburger Krankenhaus zugeführt.

Rotenburg/ Waffensen Zu einem Großeinsatz der Feuerwehr kam es am Samstag Abend gegen 19.00 Uhr in Waffensen. Aus noch nicht abschließend geklärter Ursache kam es in einem Einfamilienhaus in der Straße, Auf den Spitzen, zu einem Brand. Die Bewohnerin, eine 29jährige Frau, konnte zusammen mit ihrem vier Wochen alten Säugling das Wohnhaus rechtzeitig und unverletzt verlassen. Der 27jährige Ehemann war zu dieser Zeit nicht zu Hause. Die Flammen griffen auf das gesamte Wohnhaus über. Hinweise für eine Brandstiftung liegen bislang nicht vor. Die Polizei schätzt den Schaden auf 300.000 Euro. Die Löscharbeiten dauerten bis 00.30 Uhr an. Es waren insgesamt 120 Einsatzkräfte der Ortsfeuerwehr Waffensen und umliegender Wehren an der Brandbekämpfung beteiligt.

