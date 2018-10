Polizeiinspektion Rotenburg / Tödlicher Motorradunfall auf der ...

Tödlicher Motorradunfall auf der BAB 1

Rotenburg Wümme - Am 12.10.2018 um 19:33 Uhr kam es auf der A1 in Richtung Bremen zu einem tödlichen Verkehrsunfall. In Höhe Sittensen versuchte ein 32jähriger Motorradfahrer aus dem Kreis Stade einen britischen BMW-Fahrer zu überholen, der sich schon auf der linken Spur befand. Der Motorradfahrer touchierte das Heck des Briten, verlor die Kontrolle über sein Krad und kollidierte mehrfach mit der Mittelschutzplanke. Die Verletzungen des 32jährigen Staders waren sofort tödlich. Am Krad entstand Totalschaden. Der Pkw des britischen Staatsbürgers wurde nur leicht beschädigt. Die Autobahn blieb bis 23:50 h zum Teil voll gesperrt. Neben Polizei- und Feuerwehrkräften waren auch Notfallseelsorger vor Ort.

