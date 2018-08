Polizeiinspektion Rotenburg / Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad

Tödlicher Verkehrsunfall mit Motorrad

LK Rotenburg, Horstedt - Horstedt Am 14.08. kam es auf der Kreisstraße 201 zwischen Horstedt und Taaken am späten Nachmittag zu einem Verkehrsunfall mit einem tödlich verunglücktem 52-jährigen Motorradfahrer aus dem Landkreis Verden. Nach bisherigen Ermittlungen bog ein 51-jähriger Autofahrer von der Kreisstraße nach links in einen Feldweg. Hierbei übersah er den entgegenkommenden Motorradfahrer. Beim Zusammenstoß wurde der Motorradfahrer tödlich verletzt. Trotz sofort eingeleiteter Wiederbelebungsmaßnahmen durch anwesende, geschulte Ersthelfer verstarb der Motorradfahrer an den Folgen des Unfalls. Die Kreisstraße war für mehrere Stunden voll gesperrt. Die Polizei setzte zur Unfallhergangsermittlung ein spezielles Fotoauswerteverfahren ein und forderte einen externen Unfallgutachter an.

