Polizeiinspektion Rotenburg / Unfall von Traktor und ...

Unfall von Traktor und Spritzenwagen---ca. 1000 Liter Pflanzenschutzmittel laufen aus.

Ahausen - Am Samstag Morgen kam es zu einem Unfall eines Traktors, welcher einen einachsigen Spritzenanhänger angekuppelt hatte. Das Gespann war auf der Kreisstraße von Ahausen in Richtung Hellwege unterwegs, als der Spritzenwagen in einer Kurve aus bisher unbekannten Gründen im angekuppelten Zustand auf die Seite kippte. Die Spritze war mit einem Gemisch von ca. 4000 Litern eines Unkrautvernichtungsherbizids mit Namen Laudis gefüllt. Dieses kann bei Haut- oder Augenkontakt zu Verletzungen führen und weist eine hohe Toxizität für Wasserorganismen auf. Neben der Polizei war außerdem u.a. ein Gefahrgutzug der Feuerwehr eingesetzt. Nach einiger Zeit konnte die Spritze aufgerichtet werden; ca. 1000 Liter des Gemisches liefen jedoch aus und drangen u.a. in den Grünstreifen ein. Durch die zuständige Straßenmeisterei wurde ein örtliches Entsorgungsunternehmen mit der Auskofferung des betroffenen Erdreiches beauftragt. Zu einer Gewässerverunreinigung kam es nicht. Die Kreisstraße musste im Zuge der Bergungs- und Reinigungsarbeiten für ca. zwei Stunden voll gesperrt werden. Zu einer Verletzung von Personen kam es bei dem Unfall und während des Einsatzes glücklicherweise nicht.

