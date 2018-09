Polizeiinspektion Rotenburg / Verdacht auf Brandstiftung in ...

Verdacht auf Brandstiftung in ehemaliger Schlachterei ++ Feuerfest aus polizeilicher Sicht völlig problemlos

Rotenburg - Scheeßel. Am Freitagabend gegen 22:20 Uhr bemerkten Anwohner in einem Dachfenster eines leerstehenden Wohn- und Geschäftsgebäudes an der Bahnhofstraße in Scheeßel einen Feuerschein und alarmierten Polizei und Feuerwehr. Bei Eintreffen konnten die Einsatzkräfte feststellen, dass bereits Rauch aus dem Dach der Wohnräume über der ehemaligen Schlachterei austrat. Der Feuerwehr gelang es schnell, den Brand unter Kontrolle zu bringen, dennoch wurden Teile des Dachgeschosses und auch der Wohnräume im 1.OG beschädigt. Bei der Brandursachenermittlung der Rotenburger Polizei verdichtete sich der Verdacht einer vorsätzlichen Brandlegung, das Gebäude wurde daraufhin durch die Beamten für die weiteren Ermittlungen beschlagnahmt. Der Sachschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf mehr als 40.000 Euro. Personen kamen nicht zu Schaden. Die Feuerwehr setzte neben mehreren Wehren aus dem Raum Scheeßel auch die Drehleiter aus Rotenburg zur Brandbekämpfung ein. Hinweise zur Tat nimmt die Polizei in Rotenburg unter der Rufnummer 04261-9470 entgegen.

Rotenburg. Das Feuerfest Open Air mit der Rammstein-Coverband Feuerengel als Hauptact verlief am Samstagabend aus polizeilicher Sicht völlig problemlos. Obwohl an dem Abend noch mehr Zuschauer den Weg zum Veranstaltungsgelände fanden als beim Nordinary Open Air am Vortag, kam es zu keinerlei polizeilich relevanten Vorkommnissen.

