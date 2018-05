Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Verwirrter Mann taucht wieder ...

++ Verwirrter Mann taucht wieder auf ++

Rotenburg. Am Donnerstagabend ist es vermutlich erneut zu einem Vorfall mit dem Mann gekommen, der bereits am Mittwoch vergangener Woche auf dem Gelände einer Kindertagesstätte an der Bischofstraße für erhebliche Unruhe gesorgt hat.

Der 35-Jährige war an dem Morgen über den Zaun der KiTa gestiegen. Mit einem Messer in der Hand verängstigte er Kinder und auch die Erzieherinnen der Einrichtung. Der Mann verlangte später einen Rettungswagen und verließ das Gelände in Richtung Innenstadt. Dort konnte er kurz darauf von Beamten der Rotenburger Polizei in Gewahrsam genommen werden. Nachdem dort alle Formalitäten geklärt waren, wurde er in die Psychatrie des Diakonieklinikums überstellt. Dort blieb er zunächst. Da von dem 35-Jährigen am nächsten Tag offenbar keine Gefahr mehr für sich oder andere auszugehen schien, wurde er wieder entlassen.

Am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr wurde ein Mann, von dem die Polizei aufgrund der äußeren Umstände davon ausgeht, dass es sich um den 35-Jährigen gehandelt hat, in der Bischofstraße von einer Zeugin dabei beobachtet, wie er mehrere an der Straße stehende Mülltonnen umtrat. Als er darauf angesprochen wurde, bedrohte er eine Geschädigte im Beisein ihrer beiden Kinder mit einem Küchenmesser und verschwand. Diesmal konnte die Polizei den Flüchtigen nicht aufgreifen. Er befindet sich noch auf freiem Fuß.

