Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ ...

++ Zeuge meldet Alkoholfahrt ++ Fußgängerin angefahren ++ Betrunkener E-Biker stürzt in Straßengraben ++ Autofahrer aus Hamburg unter Drogeneinfluss ++ Ortsschild gestohlen ++

Rotenburg - Zeuge meldet Alkoholfahrt

Visselhövede. Ein aufmerksamer Zeuge hat sich am Sonntagabend über Notruf bei der Polizei gemeldet und den Beamten von einem Autofahrer berichtet, der, nachdem er auf einem Parkplatz an der Großen Straße Alkohol getrunken habe, anschließend noch mit seinem Fahrzeug gefahren sei. Über eine Halterfeststellung ermittelte die Polizei einen 33-jährigen Visselhöveder. Die Beamten suchten ihn zu Hause auf und fanden die Angaben des Zeugen bestätigt. Der 33-Jährige stand deutlich unter Alkoholeinwirkung. Er sei am Abend tatsächlich mit seinem Wagen unterwegs gewesen, habe aber vor Fahrtantritt keinen Alkohol getrunken, so der Mann. Nach einem Atemalkoholtest mit einem Ergebnis von über 1,2 Promille sahen das die Polizisten allerdings anders. Der Visselhöveder musste die Beamten auf die Polizeiwache nach Rotenburg begleiten. Dort wurden ihm zwei Blutproben abgenommen.

Fußgängerin angefahren

Rotenburg. Am Sonntagvormittag ist eine 29-jährige Fußgängerin bei einem Verkehrsunfall in der Bahnhofstraße verletzt worden. Nach bisherigen Erkenntnissen habe die Frau gegen 10.30 Uhr die Fußgängerampel aus Richtung Kreishaus kommend bei Grünlicht in Richtung Bahnhof überqueren wollen. Ein 72-jähriger Autofahrer aus dem Landkreis Nienburg , der mit seinem VW Golf aus Richtung Bahnhof nach rechts auf die Bahnhofstraße abbog, erkannte die Fußgängerin zu spät und fuhr sie an. Bei dem Zusammenstoß zog sich die 29-Jährige eine Kopfplatzwunde und Prellungen zu. Sie wurde im Rettungswagen in das Rotenburger Diakonieklinikum gebracht.

Betrunkener E-Biker stürzt in Straßengraben

Kirchwalsede. Während ihrer Streifenfahrt auf der Kreisstraße 206 sind Beamte der Rotenburger Polizei am Sonntagabend auf einen Radfahrer aufmerksam geworden. Ohne ersichtlichen Grund war er auf seinem E-Bike auf dem Radweg zu Fall gekommen und in einen Graben am Radweg gestürzt. Sofort kamen die Polizisten dem Mann zur Hilfe. Er hatte sich zum Glück nicht verletzt. Es zeigte sich aber, dass Alhokol am Lenkrad seines Elektrofahrrades ganz offensichtlich der Grund für das Missgeschick war. Der Wert eines Atemalkoholtests von fast 2,5 Promille bestätigte die erste Annahme. Der 41-jahrige Radler aus dem Landkreis Verden musste auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgeben.

Autofahrer aus Hamburg unter Drogeneinfluss

Zeven. Eine Streifenbesatzung der Zevener Polizei hat am Sonntagabend einen 35-jährigen Autofahrer aus Hamburg aus dem Verkehr gezogen, der im Verdacht steht unter dem Einfluss von Rauschgift gefahren zu sein. Die Beamten stoppten seinen Mercedes gegen 19.45 Uhr in der Bremer Straße. Bei der Kontrolle ergaben sich schnell Anzeichen von Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte später diesen Verdacht. Dem Hamburger wurde auf der Polizeiwache eine Blutprobe abgenommen.

Ortsschild gestohlen

Wehldorf. In der Nacht zum Sonntag haben unbekannte Täter an der Osenhorster Straße ein Verkehrszeichen gestohlen. Ungefähr in Höhe des Parkplatzes einer Discothek montierten sie das Ortsschild "Wehldorf" ab und nahmen es samt Rohrrahmenständer mit. Sachdienliche Hinweise bitte an die Zevener Polizei unter Telefon 04281/93060.

Diebstahl und Sachbeschädigungen auf dem Sportplatz

Bremervörde. In der Nacht zum Samstag haben unbekannte Täter vom Gelände des Bremervörder Sportclubs an der Walkmühlenstraße drei geflochtene Gartenstühle gestohlen. Möglicherweise haben die gleichen Täter dort auch mehrere Sachbeschädigungen begangen. In der Nacht wurde das Dach des Vereinsheims demoliert, ein Duschvorhang zerrissen und die Lautsprecheranlage der Sprecherkabine zerstört. Zur Ermittlung der noch unbekannten Täter bittet die Bremervörder Polizei unter Telefon 04761/99450 um sachdienliche Hinweise.

