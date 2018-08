Polizeiinspektion Rotenburg / ++ Zwei Menschen bei Wildunfall ...

++ Zwei Menschen bei Wildunfall verletzt ++ 17-jährige Bikerin verletzt ++ 18-jähriger Rollerfahrer unter Drogenverdacht ++ Vandalismus auf dem KiTa-Gelände ++ Einbrecher besuchen Strandbar ++

Rotenburg - Zwei Menschen bei Wildunfall verletzt

Kirchwalsede. Bei einem Wildunfall auf der Kreisstraße 206 sind am Montagabend zwei Menschen verletzt worden. Ein 29-jähriger Autofahrer aus Rotenburg war gegen 21 Uhr mit seinem Skoda auf der Bullenseestraße in Richtung Kirchwalsede unterwegs, als ein Reh über die Fahrbahn sprang. Der Fahrer versuchte dem Tier auszuweichen und kam dabei nach rechts von der Fahrbahn ab. Im Seitenraum kollidierte der Wagen mit einem Straßenbaum. Sowohl der 29-jährige Fahrer, als auch sein 29-jähriger Beifahrer erlitten leichte Verletzungen. Den Sachschaden beziffert die Polizei auf rund fünftausend Euro.

17-jährige Bikerin verletzt

Rotenburg. Am Montagabend ist eine 17-jährige Bikerin bei einem Verkehrsunfall in der Soltauer Straße verletzt worden. Die junge Frau war gegen 21 Uhr mit ihrem Leichtkraftrad in Richtung Glockengießer Straße unterwegs. Eine 18-jährige Fahranfängerin aus Fintel fuhr in diesem Moment vom rechten Fahrbahnrand an. Vermutlich hatte sie die Frau auf dem Krad nicht gesehen. Durch den seitlichen Zusammenstoß kam die 17-Jährige zu Fall und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf 2.500 Euro.

18-jähriger Rollerfahrer unter Drogenverdacht

Tarmstedt. Zum wiederholten Mal haben Beamte der Zevener Polizei einen 18-jährigen Rollerfahrer aus dem Landkreis Verden unter Drogenverdacht aus dem Verkehr gezogen. Der junge Mann war gegen 18.30 Uhr auf der Zevener Landstraße unterwegs. Er fiel den Beamten auf, weil auf seinem Roller, der für eine Geschwindigkeit bis zu 25 Stundenkilometer zugelassen ist, mit 60 Sachen fuhr. Die Polizei stoppte die Fahrt des 18-Jährigen. Bei der Verkehrskontrolle konnte er den Beamten keinen Führerschein vorlegen. Dafür erkannten die Polizisten bei ihm eindeutige Anzeichen auf Drogenkonsum. Ein Urintest bestätigte diesen Verdacht. Der Mann hatte Rückstände von Marihuana in seinem Körper. Er muss sich jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis und wegen der Drogenfahrt verantworten.

Vandalismus auf dem KiTa-Gelände

Selsingen. Unbekannte haben im Verlauf des vergangenen Wochenendes auf dem Spielplatz der Kindertagesstätte "Die Arche" an der August-Vogel-Straße einigen Schaden angerichtet. Sie beschädigten den Stahlmast für ein großes Segeltuch und auch den Holztritt eines Spielgerätes. Die Polizei geht von einem Sachschaden von mindestens fünfhundert Euro aus. Deshalb bitten die Beamten für die Ermittlung der Vandalen um sachdienliche Hinweise unter Telefon 04284/8769.

22-jähriger Autofahrer mit gefälschtem Führerschein

Tiste/A1. Mit einem gefälschten rumänischen Führerschein ist ein 22-jähriger Autofahrer aus Nordrhein-Westfalen in der Nacht zum Dienstag in eine Verkehrskontrolle der Autobahnpolizei Sittensen geraten. Die Beamten stoppten die Fahrt des Mannes in Richtung Hamburg gegen 1.45 Uhr auf dem Gelände der Rastanlage Ostetal Süd. Dort händigte ihnen der Fahrer das Dokument aus. Bei genauer Betrachtung stellte es sich jedoch als Totalfälschung heraus. Da der 22-Jährige auch keinen deutschen Führerschein besitzt, wird jetzt wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis gegen ihn ermittelt.

Einbrecher kamen am Vormittag

Bötersen. Am Montagvormittag sind unbekannte Einbrecher in ein Wohnhaus an der Straße Buchenende eingedrungen. Zwischen 11 Uhr und 12.30 Uhr hebelten sie die Terrassentür auf der Rückseite des Hauses auf. In der Wohnung suchten die Täter in beiden Geschossen nach Beute. Mit Armbanduhren und Bargeld machten sie sich aus dem Staub.

Einbrecher besuchen Strandbar

Rotenburg. In der Nacht zum Montag haben unbekannte Täter Teile der Einrichtung einer Strandbar am Weichelsee gestohlen. Vom Außengelände des Gastronomiebetriebes nahmen sie vier Stühle und einen Getränkekühlschrank mit Glastür mit. Auffällig daran sei das Label von Coca-Cola. Sachdienliche Hinweise bitte an die Rotenburger Polizei unter Telefon 04261/9470.

Buntmetalldiebstahl auf Baustelle

Zeven. Am vergangenen Wochenende ist es im Stadtgebiet erneut zu einem mehr als ärgerlichen Diebstahl von Buntmetall gekommen. Auf dem Gelände einer Baustelle an der Straße Zur Reege durchtrennten die Unbekannten ein Starkstromkabel am Anschluss- und am Verteilerkasten. Dann nahmen die Diebe das sechzig Meter lange Kabel mit. Den Schaden beziffert die Polizei auf fünfhundert Euro.

Einbrecher bleiben ohne Beute

Abbendorf. Ohne Beute mussten unbekannte Täter im Verlauf des vergangenen Wochenendes nach zwei Einbrüchen in Wohnhäuser an der Straße Zum Kothenholz abrücken. In eines der Häuser drangen sie ein, nachdem sie ein Fenster auf der Rückseite aufgehebelt hatten. Vermutlich fanden die Einbrecher hier nicht das Richtige, denn sie verschwanden ohne Beute durch den Wintergarten. In ein Nachbarhaus gelangten sie auf die gleiche Weise. Vermutlich wurden die Täter hier von einem Hund gestört. Mit leeren Händen verschwanden sie unerkannt.

