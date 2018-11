Polizeiinspektion Schwerin / 16 Pkw in Lankow mit Farbe besprüht

16 Pkw in Lankow mit Farbe besprüht

Schwerin - Die Schweriner Polizei wurde heute Vormittag von einer geschädigten Fahrzeugbesitzerin informiert, unbekannte Täter hatten ihr Fahrzeug mit grauer Farbe besprüht. Die Polizei stellte in der Schleswiger Straße weitere geparkte Pkw fest, die ebenfalls mit Farbe beschädigt wurden. Nicht alle Halter konnte die Polizei erreichen, deshalb hinterließen die Beamten eine Nachricht am Fahrzeug. Zeugen werden gebeten sich an die Polizei zu wenden. Telefon: 0385/5180-2223 oder über die Internetwache www.polizei.mvnet.de

