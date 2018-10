Polizeiinspektion Schwerin / Polizei bewahrt verzweifelte Frau ...

Polizei bewahrt verzweifelte Frau vor Suizid

Schwerin - Die Polizei bekam in der gestrigen Mittagszeit die Information, dass eine 43-jährige Schwerinerin möglicherweise in suizidaler Absicht handeln will.

Daraufhin wurden umfangreiche Such- und Fahndungsmaßnahmen eingeleitet. Angefordert waren der Polizeihubschrauber, ein Fährtenhund, das Handy wurde geortet und Suchmaßnahmen durch Streifenwagenbesatzungen im Schweriner Stadtgebiet wurden durchgeführt.

Durch einen Hinweis suchten Einsatzkräfte auch im Bereich Lübstorf. Dort konnte die 43-Jährige an einem Waldrand angetroffen werden. Ihr psychischer Zustand machte eine medizinische Versorgung notwendig. Eine RTW-Besatzung brachte die Schwerinerin ins Klinikum.

